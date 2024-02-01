В Сирии разбирался российский вертолет Ми-8, экипаж погиб: детали

Официально причины падения борта неизвестны. Вертолет мог потерять ориентировку из-за резкого ухудшения метеорологических условий.

В Сирии разбился российский вертолет Ми-8, в результате чего погиб экипаж. Об этом сообщили в российском Telegram-канале Fighterbomber, администратором которого является капитан ВС РФ Илья Туманов, 1 февраля.

"Ну и еще одна хреновая новость. Несколько дней назад в САР (Сирийская Арабская Республика, — ред.) было потеряно Ми-8АМТШ", — говорится в сообщении.

Администратор Telegram-канала отметил, что официально причины падения борта неизвестны. По предварительной информации, вертолет Ми-8 потерял ориентировку в ущелье из-за резкого ухудшения метеорологических условий. В результате чего экипаж погиб.

Отметим, что на момент выхода публикации Российская Федерация официально не прокомментировала инцидент падения вертолета Ми-8 в Сирии.

Падение и уничтожение самолетов Ми-8: что известно

17 января в росСМИ сообщили, что в окрестностях Бишкека в Кыргызстане упал российский вертолет Ми-8, в результате авиакатастрофы погиб по меньшей мере один человек, еще семеро получили ранения. По информации Министерства обороны Кыргызстана, вертолет совершил вынужденную посадку во время проведения учебно-тренировочного полета.

18 января стало известно, что вертолет Ми-8 с серьезными повреждениями сел на автомобильную дорогу в Брянской области, тогда как другой — разбился в Кыргызстане.

6 декабря в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины рассказали, что на Лиманском направлении украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью реактивной системы HIMARS. Сначала операторы дронов обнаружили вражеский аппарат, который сел в поле, передали координаты артиллеристам, а те нанесли точный удар.

Напомним, 17 января вертолет Воздушно-космических сил РФ совершил аварийную посадку на трассе в Брянской области. В результате чего произошел обрыв высоковольтной линии, однако экипаж якобы не пострадал.