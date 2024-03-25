"Совсем недолго осталось": властям известна дата вероятного наступления ВС РФ на Сумскую область (видео)

Глава Мукачевской райгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что на местах пытаются "успеть" построить оборонительные сооружения. По его словам, нужно готовиться к "худшему".

Российские оккупанты накапливают ресурсы и уже в ближайшее время могут начать массивное наступление на одном из направлений. Об этом 25 марта в эфире "Новини.LIVE" заявил председатель Мукачевской районной государственной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, надо готовиться к "худшему" — попытке наступления ВС РФ на Сумщину. Если оккупанты найдут там "слабые места" и увидят возможность развивать свой успех, то "бесспорно туда пойдут".

"К сожалению, резервы россиян как в личном составе, так и в технике превосходят наши возможности во много-много раз", — отметил Гайдай.

Он отметил, что сейчас уже не до смеха с того, что Россия расконсервирует старую советскую технику. Военные понимают, что танк — это танк, даже если он устаревший.

"Сейчас строятся защитные сооружения. Если успеют их построить на этом направлении, то россияне все равно будут проводить определенные наступательные действия, но не такие массивные", — объяснил руководитель администрации.

Он отказался уточнять, до когда именно необходимо "успеть", но отметил, что знает точную дату.

"Но это в ближайшее время. Уже совсем недолго осталось", — сообщил Гайдай.

Чиновник рассказал, что до этой даты руководители местных администраций должны отчитаться о завершении работ. На местах присутствуют военные инженеры, которые корректируют строительство сооружений.

В то же время Гайдай отметил, что вражеские наступления фактически не останавливаются. ВС РФ пытаются продвигаться, и боевые действия продолжаются постоянно.

"Они накапливают сейчас силы и средства. Я не исключаю, что этот теракт в "Крокусе" будет одной из мотиваций для усиления мобилизации в России. И дальше набирают войска, чтобы двигаться вперед", — добавил он.

Комментарий Сергея Гайдая (об угрозе наступления ВС РФ на Сумскую область — с 0:49)

Напомним, боец батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что соотношение БПЛА у ВСУ и ВС РФ на фронте достигает показателя один к двум. Иногда защитникам удается выйти с врагом в паритет.

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