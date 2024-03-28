"Долго вниз летел": над Севастополем сбили российский истребитель Су-35, — росСМИ (видео)

Сообщается, что летчик катапультировался и мог выжить. Представитель оккупационной администрации заявил, что самолет упал в море.

Во временно оккупированном Севастополе упал российский самолет. Об этом в 17:01 28 марта сообщили в Telegram-канале с местными новостями "Чп / Севастополь".

"Что-то сбили, похожее на самолет или вертолет долго вниз летело", — передал местный житель.

Впоследствии авторы контента уточнили, что захватчики сбили свой же самолет. Сообщается, что вражеский летчик успел катапультироваться.

"Парашют раскрылся, надеюсь, летчик жив", — написали в паблике.

Позже в соцсетях появились кадры падения, на которых можно рассмотреть силуэт самолета. Авторы контента, однако, назвали его "объектом, похожим на беспилотник самолетного типа".

Российский провоенный блогер Fighterbomber заявил, что над Севастополем сбили истребитель Су-35. Позже пост был отредактирован, блогер написал, что мог упасть самолет Су-27.

Информацию о сбитом самолете в Крыму также опубликовали в российском медиа Baza. Там отметили, что в городе работают сирены.

Представитель оккупационных властей Михаил Развожаев подтвердил падение военного самолета.

"Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает", — отметил он.

Коллаборант не уточнил, что за самолет упал и при каких обстоятельствах.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ планируют начать наступление до лета. По его словам, это может быть конец мая или июнь.

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