"Европа и Азия в большой опасности": глава разведки Ирака предупредил о возрождении ИГИЛ

Глава военной разведки Ирана Саад Мажар Аль-Аллак заявил, что высокопоставленные члены ИГИЛ сбежали в Турцию и готовят массовые побеги из тюрем для возрождения террористической организации. Об этом сообщил Аль-Аллак в интервью CNN.

По словам главы разведки, Ирак передал Турции досье на девятерых предполагаемых лидеров ИГИЛ. Лейтенант-генерал подчеркнул, что среди сбежавших, были и те, кто финансировал ИГИЛ, с доступом к "огромным суммам".

Также иракская разведка выяснила, что террористы готовят массовые побеги для членов организации по всей Сирии и Ираку.

"Необходимо предпринять огромнейшие международные усилия для решения этой проблемы. Сбежавшие преступники могут вернуться в свои страны, представляя большую опасность для Европы, Азии и северо-западной Африки", – заявил Аль-Аллак.

По предварительным оценкам, около 10 тыс. предполагаемых бойцов ИГИЛ, в том числе иностранные граждане, находятся под стражей у курдских Сирийских демократических сил на севере Сирии. Каждый из них был описан США, как "бомба замедленного действия", даже после ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

Кроме этого, глава разведки рассказал, что бежавшие в Турцию высокопоставленные члены ИГИЛ являются "эмирами", которые не только финансируют структуру по всему миру, но и формируют новые ячейки.

"Они тайно пересекли сирийско-турецкую границу, заплатив огромную сумму денег контрабандистам. Те элементы, которые сейчас находятся в Турции, играют ключевую роль в вербовке боевиков и террористов", – подытожил Аль-Аллак.

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