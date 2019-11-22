Иерусалим предложил созвать собор церквей: в ПЦУ предупреждают о руке Кремля

Право созыва всеправославных соборов принадлежит исключительно вселенскому патриарху, а вчерашняя подобная инициатива Иерусалима продиктована указаниями из Кремля.

Об этом у себя в Facebook пишет архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря).

Вчера, 21 ноября, патриарх Иерусалимский Феофил III предложил предстоятелям православных церквей мира собраться в Аммане (столица Иордании).

Патриарх Феофил "глубоко обеспокоен нынешними трудностями, омрачающими жизнь Церкви, и угрозами, нависшими над нами из-за наших печальных разделений".

В РПЦ сразу же поддержали инициативу Феофила. По словам замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерея Николая Балашова, "альтернативы началу прямого диалога нет".

Стоит отметить, что предложение Феофила прозвучало прямо в Москве, при вручении ему премии Международного общественного фонда единства православных народов.

Балашову было "приятно, что это предложение озвучено в Москве, в храме Христа Спасителя, после совместного совершения литургии двумя патриархами".

"Восстановление и защита единства православного мира, канонического строя Церкви – важнейшая задача, хотя на пути мы встретим немало трудностей", – добавил он.

В связи с этими событиями, архиепископ Евстратий пишет, мол "место и время объявления инициативы не позволяют признать ее самостоятельным действием": "Всем очевидно, что причина – желание Российского патриархата".

По словам архиепископа, таким образом Кремль пытается сорвать процесс признания автокефалии ПЦУ и усилить разногласия между теми церквями, которые состоят и не состоят в евхаристическом общении с ПЦУ.

Также Зоря напомнил, что у Антиохийского патриархата (который также зависим от Москвы, – ред.) есть разногласия с Иерусалимским патриархатом по поводу юрисдикции в Катаре.

Вследствие этого недопонимания оба патриархата заявили о разрыве евхаристического общения друг с другом.

"Будет ли способна Москва предложить патриархатам такой вариант решения, от которого они не смогут отказаться? Очень сомневаюсь, ведь для них обоих речь идет об очень принципиальном решении", – добавил архиепископ Евстратий.

Как ранее сообщал Фокус:

12 октября внеочередной Собор иерархов Элладской церкви признал автокефалию Православной церкви Украины. Таким образом, Греческая церковь стала первой поместной церковью после Константинополя, признавшей автокефалию ПЦУ.