Авиасалон в Дубае, протесты в Грузии и ранний Санта. Главные фото недели

18 ноября Россия передала Украине катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", захваченные почти год назад возле Керченского пролива. Сама передача состоялась в Черном море у берегов Крыма. 17 ноября корабли вышли из оккупированной Керчи, а 20 ноября прибыли в военную гавань Очакова.

На прошлой неделе эпицентр противостояния в Гонконге переместился в местный Политехнический университет. Демонстранты-студенты забаррикадировались в здании и отбивались от силовиков всеми возможными средствами, в том числе брусчаткой, коктейлями Молотова и луками со стрелами. 17 ноября они даже подожгли полицейский броневик.

17 ноября после провала избирательной реформы тысячи грузин взяли в осаду задние парламента в Тбилиси. Однако уже на следующий день полицейский спецназ разогнал митинг. Задержали 37 человек.

В Австралии начался сезон цветения фиолетовых деревьев –жакаранда. Само дерево родом из Южной Америки, но благодаря своему необычному цвету прижилось в Сиднее и его окрестностях.

13 ноября на Венецию нахлынула мощная приливная волна. Уровень воды поднялся до 187 см. Всего в течение недели он четыре раза превышал отметку в 140 сантиметров. Это первый подобный случай с начала ведения наблюдений в городе в 1872 году. Из-за наводнения были закрыты музеи и магазины, но, как только вода немного отступала, туристы возвращались на улицы Венеции.

Немецкий эквилибрист Фалько Трабер выполняет полет Санта-Клауса в день открытия Рождественской ярмарки в Бохуме. Он промчался по канату 125 метров на высоте в 33 метра.

В Нью-Дели состоялась церемония проводов на пенсию служебных собак Центральных сил промышленной безопасности (ведомства, отвечающего за безопасность аэропортов и линий скоростного транспорта).

В ботаническом саду в Боготе открылась выставка "Colombia Shines", посвященная богатому разнообразию фауны Колумбии. На ней можно увидеть 470 световых фигур, представляющих обитателей океана, саванн, пустынь, джунглей и мангровых лесов.

Один из крупнейших авиасалонов в мире стартовал в Объединенных Арабских Эмиратах. Свои разработки привезли тысячи производителей из 76 стран мира. На открытии авиасалона выступила французская пилотажная группа "Патруль де Франс".