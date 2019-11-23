Информацию о вмешательстве Украины в американские выборы распространяла РФ, – The New York Times

Россия провела спецоперацию, чтобы переложить ответственность за свое вмешательство в выборы президента США в 2016 году на Украину.

Об этом написало издание The New York Times со ссылкой на засекреченный отчет американских спецслужб.

В разведке считают, что с 2017 года россияне распространяли конспиративные теории и реальные факты, чтобы убедить США в том, что не Москва, а Киев ответственен за взломы компьютеров Демократической партии и другие попытки вмешательства в выборы.

По данным издания, российские спецслужбы передавали определенную информацию влиятельным россиянам и украинцам, которые использовали посредников, и распространяли ее среди американских политиков и СМИ.

По данным The New York Times, в распространении дезинформации принимал участие и сам президент РФ Владимир Путин, который "начал публично выдвигать лживые теории".

Обвинения в адрес Украины основываются на заявлениях всего нескольких украинцев, которые открыто критиковали президента США Дональда Трампа в 2016 году. Издание называет такую критику "точечным ударом" по сравнению с широкой кампанией по вмешательству России.

В отчете разведки говорится, что спецоперация Кремля удалась хотя бы потому, что к Украине уже были претензии относительно вероятного вмешательства.

В США считают, что по мере приближения президентской кампании в США Москва может "удвоить усилия".

Кстати, недавно Трамп во время телефонного интервью в программе "Fox & Friends", которая выходит в эфире телеканала Fox News, вновь заявил о причастности Украины к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Луизиана, заявил, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить на президентских выборах в 2020 году.