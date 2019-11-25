"Ни чести, ни славы в фашизме": Femen попытались сорвать марш в годовщину смерти Франко

В Мадриде шесть активисток движение Femen попытались сорвать ультраправый марш по случаю 44-й годовщины со дня смерти диктатора Франсиско Франко. Об этом сообщает The Olive Press.

Женщины оголились перед участниками марша, организованного ультраправыми группами La Falange и Alternativa Espanola. Протестующие Femen написали на себе лозунги "ни чести, ни славы в фашизме".

Протестующие были задержаны полицией вскоре после того, как появились рядом с маршем.

Участники же марша обвинили активисток в неподобающем поведении и назвали "позором для женщин".

В Испании ультраправые группы активизировались после недавней эксгумации Франсиско Франко из мемориального комплекса Долина Павших. 24 ноября его тело перехоронили в семейной усыпальнице на кладбище в Эль-Пардо под Мадридом.

Это уже не первая подобная акция Femen. 18 ноября активистки движения попытались вмешаться в проведение манифестации в Мадриде, приуроченной к годовщине смерти Франсиско Франко.

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