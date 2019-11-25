"Ни чести, ни славы в фашизме": Femen попытались сорвать марш в годовщину смерти Франко
В Мадриде шесть активисток движение Femen попытались сорвать ультраправый марш по случаю 44-й годовщины со дня смерти диктатора Франсиско Франко. Об этом сообщает The Olive Press.
Женщины оголились перед участниками марша, организованного ультраправыми группами La Falange и Alternativa Espanola. Протестующие Femen написали на себе лозунги "ни чести, ни славы в фашизме".
Протестующие были задержаны полицией вскоре после того, как появились рядом с маршем.
Участники же марша обвинили активисток в неподобающем поведении и назвали "позором для женщин".
В Испании ультраправые группы активизировались после недавней эксгумации Франсиско Франко из мемориального комплекса Долина Павших. 24 ноября его тело перехоронили в семейной усыпальнице на кладбище в Эль-Пардо под Мадридом.
Это уже не первая подобная акция Femen. 18 ноября активистки движения попытались вмешаться в проведение манифестации в Мадриде, приуроченной к годовщине смерти Франсиско Франко.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Париже активистки Femen вышли на протест с оголенной грудью и дымовыми шашками. 60 женщин топлес пришли ко дворцу Пале-Рояль напротив парижского Лувра.
- Полуголые активистки Femen прорвались к кортежу Трампа на Елисейских полях. Активистки протестовали против участия главы Белого дома в церемонии празднования 100-летия завершения Первой мировой войны.
- Также Femen приветствовали фейковых миротворцев в Париже. Акция также приурочена к 100-летию окончания Первой мировой войны.