Ким Чен Ын проинспектировал женское армейское подразделение, вызвав у женщин-солдат слезы радости

Глава КНДР Ким Чен ЫН проинспектировал женскую роту 5492-й воинской части вооруженных сил КНДР, вызвав восторг и счастливые рыдания у женщин-военнослужащих. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер похвалил женщин-солдат за старательность. Вероятно, именно это вызвало у них слезы восторга.

Северокорейское СМИ отмечает, что все военнослужащие были очень рады видеть лидера страны.

"Он позаботился о женщинах-военнослужащих этой роты, ... а они денно и нощно тосковали по великому вождю и, прежде всего, спрашивали о его здоровье", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Ким Чен Ын нагрянул в воинскую часть без предупреждения и остался доволен "военной подготовкой солдат, чистотой казарм и разнообразием досуга".

Военнослужащие женской роты, передает СМИ, постоянно готовятся к соревнованиям, участвуют в художественной самодеятельности и совершенствуют военное мастерство. За свои старания они получили благодарность Ким Чен Ына, который попросил их "поддерживать курс партии".

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