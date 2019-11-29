На дебатах премьера Британии заменила ледяная скульптура. Консерваторы обещают отомстить телеканалу

Консерваторы говорят, что могут пересмотреть условия вещания телеканала, если победят на выборах

Британский телеканал Channel 4 провел дебаты лидеров политических партий, посвященные изменению климата. Премьер-министр и лидер консерваторов Борис Джонсон отказался от участия в них, и его заменяла тающая ледяная скульптура. Об этом пишет The Guardian.

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Это очень не понравилось руководству партии консерваторов. Великобритания сейчас готовится к внеочередным парламентским выборам. И в партии пообещали, что если Джонсон вернется в декабре в кабинет на Даунинг-стрит, 10, то статус телеканала как вещателя будет пересмотрен.

Такой пересмотр возможен потому, что Channel 4 является не частным, а общественным вещателем, принадлежащим государству. Его деятельность регулируется специальным законом - именно в него консерваторы и могут внести поправки, чтобы канал "служил общественности наилучшим образом".

Суть претензий консерваторов выразил пресс-секретарь партии Ли Кейн, который направил письмо национальному ТВ-регулятору Ofcom письмо с требованием провести расследование. В нем он утверждает, что Channel 4 нарушил условия вещания "провокационным партизанским трюком", который был направлен на "формирование политического мнения".То есть телеканал обвинили в том, что он подыграл политическим противникам консерваторов.

При этом в ходе дебатов точно такая же скульптура заменял лидера партии Brexit Найджела Фаража, но эта партия не высказала претензий к телевизионщикам.

Бен де Пир, редактор Channel 4 News, заявил, что решение заменить Джонсона и Фаража замороженной водой было оправданным: "Эти две ледяные скульптуры представляют чрезвычайную ситуацию на планете Земля, они являются визуальной метафорой для партий консерваторов и Brexit после того, как их лидеры отклонили наши неоднократные приглашения принять участие в жизненно важных климатических дебатах".

Как ранее сообщал Фокус:

Палата общин британского парламента проголосовала за проведение досрочных выборов 12 декабря 2019 года. Джонсон надеется с помощью парламентских выборов добиться одобрения нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

На вопрос о возможном вмешательстве России в британскую политику Джонсон ответил: "Нет никаких доказательства этого, и вы должны быть очень осторожны… вы просто не можете оскорблять всех, кто приезжает из определенной страны, просто из-за их национальности".