Северная Македония станет 30-м членом НАТО: США ратифицировали протокол о вступлении

Майк Помпео заявил, что теперь страны-члены НАТО стали на шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в Альянсе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о приближении Северной Македонии к полноправному членству в НАТО, сообщив, что Соединенные Штаты завершили процедуру ратификации протокола относительно вступления этой балканской страны в Альянс.

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Об этом он написал в Twitter.

Помпео заявил, что теперь страны-члены НАТО стали на шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО.

"Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. На шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО!" – написал Госсекретарь США.

Как ранее сообщал Фокус:

В январе 2019 года македонский парламент одобрил переименование страны в Республику Северная Македония.

Послы стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении Македонии к альянсу.