А вы нам что? Турция заявила, что не готова защищать других членов НАТО от российской агрессии
Анкара требует от Альянса сперва помочь в борьбе с курдами в Сирии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ответит на любую военную агрессию против стран Балтии и Польши. Турция же пока не готова поддержать Альянс. Об этом сообщает Reuters.
"Посредством присутствия сил НАТО в Польше и странах Балтии мы посылаем России очень сильный сигнал: в случае нападения на Польшу или страны Балтии ответит весь Альянс", – заявил Столтенберг.
Также он подчеркнул, что у НАТО нет списка врагов, но Североатлантический альянс будет реагировать в случае необходимости.
В это же время, США призвали Турцию поддержать план обороны НАТО для стран Балтии и Польши. Турецкая сторона отказалась, заявив, что НАТО нужно оказать Анкаре больше политической поддержки в борьбе против курдских сил в Сирии.
По данным Bloomber, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал "выступить против шагов НАТО", угрожая планам Альянса по защите стран Балтии от российской агрессии. Анкара пытается заставить НАТО признать Отряды народной самообороны курдов – террористами.
"Если наши друзья в НАТО не признают террористов, с которыми мы воюем, как террористов, то извините, но мы будем против любых шагов, которые должны быть сделаны", – заявил Эрдоган.
По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Турция не против соглашения о защите стран Балтии от российской агрессии, но ожидает в ответ такую же солидарность в вопросе борьбы против сирийских курдов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Макрон заявил, что НАТО переживает "отмирание мозга". Президент Франции возложил вину за развал Альянса на США.
- Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с мнением Макрона о НАТО. Она заявила, что НАТО остается "основой нашей безопасности".
- Президент Турции Тайип Эрдоган посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону проверить у врачей свою голову, комментируя его высказывание о "Смерти мозга" НАТО.
- А генсек НАТО признал, что среди стран-членов НАТО существуют разногласия по ряду вопросов. При этом он подчеркнул, что разногласия между союзниками не являются чем-то новым.