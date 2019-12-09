Черный день на Белом острове. Извержение в Новой Зеландии: возле кратера погибли туристы (фото)

Извержение вулкана на острове Уайт в Новой Зеландии началось 9 декабря, около двух часов дня по местному времени. Это попопулярный экскурсионный маршрут. Погибли пять туристов, но число жертв может возрасти. Об этом сообщает The Gardian.

По данным береговой охраны погибшие туристы находились прямо возле кратера, когда началось извержение. Всего на острове было около пятидесяти туристов, среди них граждане Новой Зеландии и Австралии, которые отправились на экскурсию с круизного лайнера Ovation of the Seas.

23 человека удалось эвакуировать. Все они сильно пострадали: получили тяжелые ожоги. Спасатели не могут добраться до острова.

Кевин О'Салливан, главный исполнительный директор Новозеландской круизной ассоциации, сообщил, что группа из 30–38 человек совершала поездку по острову, когда произошло извержение. Ни один из туристов на связь пока не вышел.

Туристы, которые уехали за несколько минут до извержения и стали свидетелями выброса столба черного дыма с пеплом, подтвердили, что видели людей, которые направлялись к кратеру, но не видели, как они покидают остров.

Спасательным службам удалось провести разведку с воздуха, но признаков жизни не обнаружено.

Ученые предупреждали, что путешествия на остров Уайт могут быть опасны, так как извержение может начаться в любую минуту. Но туристы это предупреждение игнорировали и экскурсии к вулкану были одним из самых популярных туристических маршрутов. В последнее время вулканологи не посещали остров. Последнее извержение произошло в 2012 году. Тогда погиб один человек и несколько пропали без вести.

Вулкан на острове Уайт является единственным действующим вулканом Новой Зеландии, он расположен в 240 километрах от Окленда. Был открыт Джеймсом Куком. Племена маори добывали здесь серу и ловили птиц.

Фото: Береговая охрана Новой Зеландии

Как ранее писал Фокус:

Туристам, уплывающим с острова, удалось заснять момент извержения и выброс пепла из кратера.