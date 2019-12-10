У ФБР нет доказательств вмешательства Украины в выборы в США, – директор бюро

У ФБР нет доказательств вмешательства Украины в американские выборы в 2016 году.

Об этом в интервью ABC News заявил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.

В последнее время в США многие политики говорят о вмешательстве Украины. В частности, такими заявлениями отметился сам президент Дональд Трамп и его "коллеги"-республиканцы.

"Много кто много чего говорит. Думаю, американцы должны ответственно потреблять информацию и смотреть на то, кто ее распространяет, а также думать, с какими акцентами эта информация выходит в мир", – заявил Рэй.

На прямой вопрос журналиста о теории, якобы это Украина, а не Россия взломала почту Демократической партии в 2016 году, директор ФБР ответил: "Как я уже говорил, у ФБР нет информации, которая указывала бы на вмешательство Украины в выборы".

В то же время, Рэй отметил, что в свете грядущих выборов в США в 2020 году, Россия для Америки представляет "наибольшую угрозу".

"Но мы точно знаем, что другие страны – Китай, Иран и пр. – будут заинтересованы в попытке повлиять разными способами на нашу демократию", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

В ходе телефонного разговора президент Трамп попросил президента Зеленского разобраться с возможным вмешательством Украины в американские выборы.

До этого, в мае 2019 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что вмешательство в выборы президента США происходило с территории Украины, но американскими гражданами.

Также Луценко говорил, якобы директор НАБУ Артем Сытник "прямо в телевизор говорил, что "Трамп пророссийский, а Хиллари была бы лучше"

Во время дачи показаний в Конгрессе экс-спецпред США по Украине Курт Волкер также отмечал, что Трамп говорил об "ужасных людях" в Украине, которые пытались его "убрать".