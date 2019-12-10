У ФБР нет доказательств вмешательства Украины в выборы в США, – директор бюро
У ФБР нет доказательств вмешательства Украины в американские выборы в 2016 году.
Об этом в интервью ABC News заявил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.
В последнее время в США многие политики говорят о вмешательстве Украины. В частности, такими заявлениями отметился сам президент Дональд Трамп и его "коллеги"-республиканцы.
"Много кто много чего говорит. Думаю, американцы должны ответственно потреблять информацию и смотреть на то, кто ее распространяет, а также думать, с какими акцентами эта информация выходит в мир", – заявил Рэй.
На прямой вопрос журналиста о теории, якобы это Украина, а не Россия взломала почту Демократической партии в 2016 году, директор ФБР ответил: "Как я уже говорил, у ФБР нет информации, которая указывала бы на вмешательство Украины в выборы".
В то же время, Рэй отметил, что в свете грядущих выборов в США в 2020 году, Россия для Америки представляет "наибольшую угрозу".
"Но мы точно знаем, что другие страны – Китай, Иран и пр. – будут заинтересованы в попытке повлиять разными способами на нашу демократию", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ходе телефонного разговора президент Трамп попросил президента Зеленского разобраться с возможным вмешательством Украины в американские выборы.
- До этого, в мае 2019 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что вмешательство в выборы президента США происходило с территории Украины, но американскими гражданами.
- Также Луценко говорил, якобы директор НАБУ Артем Сытник "прямо в телевизор говорил, что "Трамп пророссийский, а Хиллари была бы лучше"
- Во время дачи показаний в Конгрессе экс-спецпред США по Украине Курт Волкер также отмечал, что Трамп говорил об "ужасных людях" в Украине, которые пытались его "убрать".
- В конце концов, комитет по вопросам разведки Сената США не нашел доказательств вмешательства Украины в президентские выборы США в 2016 году.