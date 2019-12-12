США готовы пойти на уступки КНДР на переговорах по денуклеаризации полуострова

Мир
Продемонстрировать более мягкую позицию по данному вопросу США планируют уже на заседании Совета безопасности ООН

США готовы проявить гибкость в переговорах c КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил в Twitter аккредитованный в Белом доме журналист Голоса Америки Стив Херман со ссылкой на источники в представительстве США в ООН. 

"США готовы проявить гибкую позицию на переговорах, чтобы КНДР отказалась от своих ракетно-ядерных программ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что продемонстрировать более мягкую позицию по данному вопросу США планируют уже на заседании Совета безопасности ООН, которое будет посвящено КНДР.

При этом в последнее время возобновилась словесная перепалка руководителей США и КНДР. Трамп опять обозвал в Twitter лидера КНДР Ким Чен Ына "рокетменом" - так он называл его  в начале своей каденции.

Вице-председатель правящей Трудовой партии Кореи и бывший топ-переговорщик с США по ядерной программе Ким Ен Чол ответил, что слова Трампа указывают на то, что он является "безрассудным и нетерпеливым стариком, и может настать время, когда мы не можем не называть его снова "дураком".

Как ранее сообщал Фокус:

 