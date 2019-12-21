Счастливчики и неудачники года. Forbes подсчитал, кто больше всех заработал и потерял в 2019 году

Самые богатые из богатых продолжают становиться еще богаче, пишет Forbes. Уходящий год был фантастически успешным для них. Первая пятерка самых успешных бизнесменов добавила совокупно к своим состояниям $112 млрд. Это намного больше прошлогоднего аналогичного показателя ($48 млрд).

Сильнее всего в этому году выросло состояние француза Бернара Арно, президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Третий самый богатый человек на планете разбогател за 12 месяцев на $40 млрд. Его отрыв от ближайшего преследователя составляет $18 млрд. Второе место в рейтинге занял руководитель Facebook Марк Цукерберг, который в прошлом году был крупнейшим неудачником, потеряв $18,7 млрд. В этом году он успешно вернул потери, нарастив состояние на $22,1 млрд.

Лидер ТОП-5 самых удачливых бизнесменов прошлого года, глава Amazon Джефф Безос, сейчас занял второе место в антирейтинге из-за бракоразводного процесса на сумму $30 млрд. Но его состояние в итоге упало только на $13 млрд, так как акции Amazon за год выросли на 18%, что компенсировало Безосу часть потерь.

Главный же "неудачник" года индийский технологический магнат Азим Премджи в марте этого года объявил, что передал 60% своей доли в компании Wipro своему благотворительному фонду. Это пожертвование оценивается в $7,5 млрд.

Самыми удачливыми в этом году стали:

основной владелец LVMH Бернар Арно (прирост $40 млрд);

основатель Facebook Марк Цукерберг (22,1 млрд);

создатель компании Inditex Амансио Ортега (17,3 млрд);

бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (16,3 млрд);

индийский бизнесмен Мукеш Амбани (16,1 млрд).

Главные "неудачники":

индийский бизнесмен Азим Премджи (потерял $14,1 млрд);

основатель Amazon Джефф Безос (13,1 млрд);

глава индийского медиахолдинга Essel Group Субхаш Чандра (3,4 млрд);

бывший глава Uber Трэвис Каланик (3,1 млрд);

сопредседатель Smart Commerce Group Янь Чжи (3 млрд).

Как ранее сообщал Фокус: