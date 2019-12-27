Людей убивали деревья, электричество и вода: на Филиппинах растет число жертв тайфуна

На Филиппинах выросло количество погибших в результате тайфуна "Phanfone", который прошелся по стране на Рождество. Об этом сообщает ВВС.

По данным филиппинских властей, число жертв выросло до 28 человек, а еще 12 числятся пропавшими без вести. Из-за тайфуна были эвакуированы более 58 тыс. человек и тысячи оказались в бедственном положении во время праздников.

Тайфун вызвал сильные наводнение и разрушил дома в нескольких провинциях. Так, некоторые из жертв погибли в результате падения деревьев, были убиты ударом электрического тока или утонули.

"Существует вероятность того, что число жертв может еще вырасти", – заявил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Марк Тимбал.

Также сообщается, что Phanfone нанес удар по регионам, пострадавшим от тайфуна Haiyan в 2013 году, в результате чего погибло 6 тыс. человек.

Скорость Phanfone составила 200 км/ч, наиболее пострадали Висайские острова, которые являются одной из трех групп, составляющих Филиппины. В местной провинции Илоило погибло не менее 13 человек.

Ущерб от тайфуна получил и туристический остров Боракай, там были разрушены дома, отключилась мобильная связь и Интернет.

"Линии связи не работают. Электричество по-прежнему не подключено", – сообщил начальник полиции Джонатан Паблито в провинции Алкан, соседствующей с островом Боракай.

По словам метеорологов, 26 декабря тайфун значительно ослаб и направился к Южно-Китайскому мору.

Как ранее сообщал Фокус: