Британка стала первой женщиной в мире, покорившей столовую гору Рорайма

Британка стала первой женщиной, которая взобралась на одну из самых труднодоступных гор в мире – столовую гору (тепуи) Рорайма, которая расположена на стыке сразу трех государств: Гайаны, Бразилии и Венесуэлы. Об этом пишет Daily Mail.

21-летняя Анна Тэйлор из Камбрии в составе экспедиции из шести человек преодолела почти 60 километров непроходимых джунглей, чтобы достичь горы. По дороге им встречались скорпионы, ядовитые змеи и пауки.

А во время восхождения по отвесной "стене" горы, членам экспедиции приходилось ночевать в специальных "люльках", прицепленных к скале. Только чтобы взобраться на "нос" годы высотой в 600 метров, скалолазам понадобилась две недели.

Впрочем, спускать им не пришлось. Когда экспедиция достигла вершины – их оттуда забрал вертолет.

Все фото: anna_taylor_98

Тепуи Рорайма впервые была описана сэром Уолтером Рэли в 1596 году. Отчёты последующих экспедиций в район горы вдохновили Артура Конан Дойла на написание романа "Затерянный мир". Рорайма считается одним из древнейших геологических образований в мире – ей более двух миллиардов лет. На вершине произрастает множество уникальных растений и живет несколько реликтовых амфибий.

Как ранее писал Фокус:

Инженеры из Лаборатории реактивного движения NASA провели финальное испытание робота LEMUR, который умеет карабкаться по скалам и искать следы живых организмов. Робот имеет четыре конечности с четырьмя “пальцами” на каждой. Эти “пальцы” оснащены сотнями крючков, которые позволяют роботу цепляться за малейшую неровность на отвесной скале