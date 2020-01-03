Первый комментарий Трампа после ликвидации Сулеймани: Иран никогда не побеждал в войне

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал в Twitter обстрел аэропорта Багдада и убийство иранского генерала Сулеймани.

"Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не проигрывал в переговорах", – написал американский лидер.

Также Трамп опубликовал на своей странице в Twitter изображение американского флага, не оставив каких-либо комментариев. Сейчас изображение флага закреплено и отображается над его комментарием.

Напомним, в Багдаде во время ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и глава одного из спецподразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

4 ракеты американцы выпустили по аэропорту Багдада, каждая попала в одну из целей: в здание, используемое коалицией под контролем США, во взлетную полосу для военных, в иракский центр по борьбе с терроризмом и в дорогу около аэропорта.

Как ранее сообщал Фокус:

31 декабря 2019 года сотни жителей Ирака штурмовали американское посольство. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения Хезболла, в результате которого погибло около 30 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.