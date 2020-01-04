Белый дом отказался передать суду 20 писем об оказании помощи Украине, – СМИ

Мир
Речь идет о примерно 40 страницах электронной переписки

Администрация американского президента заявила о наличии 20 электронных писем между между сотрудником управления по вопросам бюджета Майком Даффи и помощником и. о. главы аппарата Белого дома Миком Малвани Робертом Блэром с обсуждением замораживания пакета военной помощи Украине, но обнародовать их Белый дом отказывается.

Об этом сообщает издание New York Times.

Отмечается, что речь идет о примерно 40 страницах переписки между Даффи и Блэром между 1 мая и 2 октября прошлого года.

В ответ на распоряжение суда о скорейшей обработке этих документов, отдел по вопросам свободы информации отправил короткое письмо, в котором говорится, что оно не будет предоставлять ни одну из 40 страниц электронных писем – даже с отредактированным текстом.

В управлении сослались на исключения из Акта о свободе информации, предположив, что раскрытие данного материала "помешает откровенному и искреннему обмену мнениями, который необходим для принятия эффективных правительственных решений".

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