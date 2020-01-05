Подрезали ноги и натянули на голову свитер: в Швеции повалили памятник Ибрагимовичу
Неизвестные подпилили и свалили памятник футболисту "Милана", установленный в Мальме, Златану Ибрагимовичу.
Об этом сообщает местное издание Aftonbladet.
Изображения сваленного памятника начали распространяться в социальных сетях после полуночи.
Хулиганы обрезали статую у ног, она упала на ограждение.
На памятнике лежал свитер, на котором было написано "Швеция", а под памятником было написано слово "убрать".
Полиция классифицирует инцидент как хулиганство. Что сейчас происходит со статуей, неясно.
В ноябре фанатская группировка Ultra Brigada Malmo, фанаты шведского "Мальме", первого клуба Ибрагимовича, подожгла скульптуру.
Кроме того, неизвестные вандалы отпилили нос у памятника.
Напомним, бронзовый постамент скульптора Петера Линде имеет высоту 2,7 метра и вес около 500 кг.
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