Голый филантроп спешит на помощь. Модель оригинально собирает деньги на тушение пожаров в Австралии
В США 20-летняя Instagram-модель Кэйлен Уорд собрала 700 тыс. долларов на тушение пожаров в Австралии, рассылая своим подписчикам голые фотографии. Об этом сообщает New York Post.
Модель из Лос-Анджелеса 3 января разместила в Twitter сообщение, в котором предложила всем желающим принять участие в сборе средств на борьбу с пожарами в Австралии. Подписчики должны были предоставить Уорд доказательства совершенного платежа, а взамен получить обнаженное фото модели. Интересно, что аккаунт Уорд в соцсети называется "Голый филантроп".
"Я ожидала получить, возможно, 1 тыс. долларов, но твит оказался взрывным", – сообщила модель.
Девушке даже пришлось нанять четырех сотрудников, чтобы они помогли ей разобраться с тысячами сообщений, проверить доказательства платежей и выслать в ответ фото.
"Я видела посты в Twitter об австралийских пожарах, и была действительно обеспокоена тем, что в СМИ не слишком освещали эту тему и не так много людей жертвовали свои деньги", – поделилась Уорд.
Первый пост модели, в котором она предлагает подписчикам перечислить хотя бы 10 долларов на благотворительность
Несмотря на то, что основной конкурс по сбору проводился в Twitter, информация о нем также распространилась и в Instagram модели. За это соцсеть отключила ее аккаунт за нарушение правил, касающихся сексуального содержания постов.
В Instagram сообщили, что Уорд разместила недопустимый контент, сама же модель отрицает все обвинения и не собирается прекращать сбор средств.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно Австралия столкнулась с "самой опасной неделей" из-за лесных пожаров. Пожарные боялись потерять контроль над возгораниями в самом густонаселенном штате.
- Также пожары в Австралии уничтожили 80% среды обитания коал. Уйдут месяцы для того, чтобы вырастить новые эвкалиптовые деревья.
- В декабре страна пережила самый жаркий день за всю историю. И, возможно, рекорд будет побит еще раз.
- Глава МВД Украины заявил, что Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей. Украина обещает доставить помощь в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.