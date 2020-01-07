Более миллиарда погибших. В Австралии подсчитали число сгоревших в пожарах животных
В Австралии из-за лесных пожаров, по предварительным подсчетам, погибли более миллиарда животных. Об этом сообщил эколог из Сиднейского университета Крис Дикман, передает HuffPost.
По словам ученого, его первоначальная оценка в 480 млн погибших животных была слишком скромной, а также охватывала лишь один штат Новый Южный Уэльс и исключала представителей дикой природы, численность которых была неизвестна.
"Первоначальная цифра – 480 миллионов была основана на данных о млекопитающих, птицах и рептилиях и это число устарело. Сейчас уже более 800 млн погибших животных только в Новом Южном Уэльсе", – заявил Дикман.
В свою очередь, вышеупомянутая цифра исключает летучих мышей, лягушек и беспозвоночных. С учетом этих цифр, по словам Дикмана, "без всяким сомнений" потери уже превысили 1 млрд. И эта цифра является "очень скромной".
Ученый-эколог из Всемирного фонда дикой природы Австралии Стюарт Бланч подтвердил такие оценки. Также он добавил, что если учитывать распространение пожаров, то 1 млрд погибших – скромное предположение.
Также могут быть полностью уничтоженными такие вымирающие виды, как южная лягушка корроби и горные пигмей опоссумы. Пожары разрушили их ключевую среду обитания в альпийском национальном парке Виктория и соседнем Национальном парке Косцюшко Нового Южного Уэльса.
Под угрозой полного исчезновения оказались и черный какаду, а также два вида мелких сумчатых.
По словам Дикмана, летучие мыши, которые селятся вдоль восточного побережья Австралии, также понесли огромные потери.
"Цифра будет огромной, они очень чувствительны к пожарам", – говорит эколог.
Коалы также потеряли более 30% своей среды обитания в Новом Южном Уэльсе и возможно, треть популяции в этом регионе.
Оценки потерь животных в Университете Сиднея не включает домашний скот. В правительстве считают, что потери превысят 100 тыс. животных.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно Австралия столкнулась с "самой опасной неделей" из-за лесных пожаров. Пожарные боялись потерять контроль над возгораниями в самом густонаселенном штате.
- Также пожары в Австралии уничтожили 80% среды обитания коал. Уйдут месяцы для того, чтобы вырастить новые эвкалиптовые деревья.
- В декабре страна пережила самый жаркий день за всю историю. И, возможно, рекорд будет побит еще раз.
- Глава МВД Украины заявил, что Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей. Украина обещает доставить помощь в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.