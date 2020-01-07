Более миллиарда погибших. В Австралии подсчитали число сгоревших в пожарах животных

В Австралии из-за лесных пожаров, по предварительным подсчетам, погибли более миллиарда животных. Об этом сообщил эколог из Сиднейского университета Крис Дикман, передает HuffPost.

По словам ученого, его первоначальная оценка в 480 млн погибших животных была слишком скромной, а также охватывала лишь один штат Новый Южный Уэльс и исключала представителей дикой природы, численность которых была неизвестна.

"Первоначальная цифра – 480 миллионов была основана на данных о млекопитающих, птицах и рептилиях и это число устарело. Сейчас уже более 800 млн погибших животных только в Новом Южном Уэльсе", – заявил Дикман.

В свою очередь, вышеупомянутая цифра исключает летучих мышей, лягушек и беспозвоночных. С учетом этих цифр, по словам Дикмана, "без всяким сомнений" потери уже превысили 1 млрд. И эта цифра является "очень скромной".

Ученый-эколог из Всемирного фонда дикой природы Австралии Стюарт Бланч подтвердил такие оценки. Также он добавил, что если учитывать распространение пожаров, то 1 млрд погибших – скромное предположение.

Также могут быть полностью уничтоженными такие вымирающие виды, как южная лягушка корроби и горные пигмей опоссумы. Пожары разрушили их ключевую среду обитания в альпийском национальном парке Виктория и соседнем Национальном парке Косцюшко Нового Южного Уэльса.

Под угрозой полного исчезновения оказались и черный какаду, а также два вида мелких сумчатых.

По словам Дикмана, летучие мыши, которые селятся вдоль восточного побережья Австралии, также понесли огромные потери.

"Цифра будет огромной, они очень чувствительны к пожарам", – говорит эколог.

Коалы также потеряли более 30% своей среды обитания в Новом Южном Уэльсе и возможно, треть популяции в этом регионе.

Оценки потерь животных в Университете Сиднея не включает домашний скот. В правительстве считают, что потери превысят 100 тыс. животных.

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