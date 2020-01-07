Восемь стран Африки прощаются с колониальным прошлым и вводят в обиход свою валюту
В июле 2020 года в восьми африканских странах появится новая валюта – эко. Она придет на смену африканскому франку.
Об этом пишет The African Report.
Нововведения затронут Гвинею-Бисау, Кот-д’Ивуар, Бенин, Буркина Фасо, Мали, Нигер, Сенегал и Того – большинство из этих стран в прошлом были французскими колониями.
Местный франк в этих странах вошел в обиход в 1945 году и был привязан к французской национальной валюте.
Теперь же указанные страны прощаются с пережитком колониального прошлого, хотя их новая валюта все же будет привязана к евро – таким образом планируется поддерживать ее устойчивость.
Кроме введения в обиход новой валюты, африканские страны больше не будут держать 50% своих денежных запасов во Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон и министр финансов Брюно Ле Мэр уже назвали валютную реформу в части африканских стран "исторической".
Как ранее сообщал Фокус:
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