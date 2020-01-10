Демократы хотят, чтобы Трамп советовался с Конгрессом перед тем, как начинать войну с Ираном

Мир
Соответствующая резолюция уже принята в Палате представителей, хотя она и не носит обязывающего характера для Трампа

Палате представителей поддержала резолюцию о процессе объявления войны, пишет AP.

Согласно документу, президент США Дональд Трамп должен будет спросить разрешение у Конгресса перед тем, как начинать широкомасштабные боевые действия против Ирана.

Впрочем, резолюция не носит обязывающего характера для Трампа и не требует его подписи. Тем не менее, спикер палаты Нэнси Пелоси говорит, что документ – не просто бумага, а "заявление Конгресса США".

По ее словам, документ "защитит жизни и ценности американцев". "Администрация должна идти на деэскалацию и предотвращение дальнейшего насилия", – добавила она.

В Белом доме уже отреагировали на резолюцию, назвав ее "отвратительной" и "абсолютно ошибочной".

Сам Трамп считает, что таким образом демократы пытаются добиться от него "сливов" информации о планах по дальнейшим действиям, чтобы потом передать их "коррумпированным медиа".

Палата представителей контролируется демократами, резолюцию проголосовали 224 голосами Демпартии. Только трое республиканцев поддержали инициативу.

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