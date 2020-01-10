Демократы хотят, чтобы Трамп советовался с Конгрессом перед тем, как начинать войну с Ираном

Палате представителей поддержала резолюцию о процессе объявления войны, пишет AP.

Согласно документу, президент США Дональд Трамп должен будет спросить разрешение у Конгресса перед тем, как начинать широкомасштабные боевые действия против Ирана.

Впрочем, резолюция не носит обязывающего характера для Трампа и не требует его подписи. Тем не менее, спикер палаты Нэнси Пелоси говорит, что документ – не просто бумага, а "заявление Конгресса США".

По ее словам, документ "защитит жизни и ценности американцев". "Администрация должна идти на деэскалацию и предотвращение дальнейшего насилия", – добавила она.

В Белом доме уже отреагировали на резолюцию, назвав ее "отвратительной" и "абсолютно ошибочной".

Сам Трамп считает, что таким образом демократы пытаются добиться от него "сливов" информации о планах по дальнейшим действиям, чтобы потом передать их "коррумпированным медиа".

Палата представителей контролируется демократами, резолюцию проголосовали 224 голосами Демпартии. Только трое республиканцев поддержали инициативу.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.

Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.

7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.

Президент США выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Он призвал Иран найти выход из создавшейся обстановки и обеспечить мир.

В Иране не приняли предложение президента США Дональда Трампа и пообещали США "более жесткую месть" за любой дальнейший враждебный шаг.