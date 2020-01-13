Из-за проблем Boeing рост ВВП США затормозится в 2020 году с 3% до 2,5%

Проблемы авиастроительного концерна Boeing отнимут 0,5 процентного пункта от темпов роста ВВП США в 2020 году. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News.

"Boeing является одним из крупнейших американских экспортеров, и проблемы с приостановкой полетов самолетов 737 MAX могут отнять 0,5 процентного пункта от темпов роста ВВП в текущем году, – сказал он. – Без этой проблемы рост составил бы 3%. Очевидно, что соглашение США о свободной торговле с Мексикой и Канадой (USMCA), а также торговое соглашение с Китаем внесут крупный вклад в рост ВВП".

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Напомним, что полеты самолетов Boeing 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте-2019 после двух авиакатастроф, и время возвращения самолетов в эксплуатацию по-прежнему не определено.

В декабре Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 MАX.

За последний год капитализация Boeing упала на $50 млрд.

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