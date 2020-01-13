В ГСЧС показали, чем занимались украинские эксперты на месте крушения Boeing 737

Мир
Украинская группа среди прочего занималась восстановлением корпуса самолета из его фрагментов

Украинская поисковая группа Госслужбы по чрезвычайным происшествиям исследовала обломки сбитого боинга на открытой площадке.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Обломки необходимо было очистить от грязи и сложить по рядам. Также украинские специалисты сортировали и складывали багаж и личные вещи погибших в авиакатастрофе.

Обеспечивалось и освещение места проведения работ.

Кроме всего прочего, экспертная группа занималась восстановлением корпуса самолета из его фрагментов.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности. 

  • Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение. 
  • После этого в Тегеране и других иранских городах вспыхнули протесты. Демонстранты требовали наказания виновных в крушении самолета. В том числе и отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. 