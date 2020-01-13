В списке с террористами и убийцами. В США группу климатических активистов причислили к экстремистам

Министерство внутренней безопасности США внесло группу климатических активистов в свой внутренний список экстремистов, в котором также находятся ультраправые националисты и массовые убийцы. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на соответствующие документы.

Речь идет о группе американских активистов-экологов, которая получила название "Valve Turners" (поворачивающие вентили, – ред.) после того, как закрыла клапаны на трубопроводах в четырех штатах в 2016 году. По трубопроводам из Канады в США доставлялась сырая нефть. Поставки прекратились на несколько часов.

Пятеро активистов, членов движения Climate Direct Action, проникли за ограждения и повернули вентили. После этого, они уведомили о произошедшем энергетические компании, разместили видеозапись в Интернете и стали дожидаться собственного ареста.

Такие действия активистов привлекли внимание Министерства внутренней безопасности.

Так, в свежем информационном бюллетене, оценивающем угрозы внутреннего терроризма в период между 2018 и 2020 годами, департамент включил в список "Valve Turners" и назвал их "подозреваемыми экстремистами по защите прав человека".

В документе также указываются имена нескольких членов группы, наряду с ультраправыми националистами и другими экстремистами, совершившими массовые убийства, в том числе убийца девятерых афроамериканцев в Чарльстоне в 2015 году.

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