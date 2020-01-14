Кремль показал видео, как 12 лет назад пустились в пляс Путин и Буш

Пресс-служба президента России опубликовала видео 12-летней давности, на котором Владимир Путин и экс-президент США Джордж Буш-младший пустились в пляс под песню Сударыня-барыня. Запись появилась на сайте Кремля.

Отмечается, что ролик был снят во время встречи лидеров двух государств в апреле 2008 года. Это был последний визит американского президента в Россию: спустя 7 месяцев Барак Обама был избран 44-м президентом США.

На опубликованных кадрах Путин пляшет в хороводе на сцене, а американский лидер участвует в парной пляске с одной из участниц танцевального коллектива в национальном костюме.

Ролик опубликован в рамках проекта, посвященного 20-летию работы Путина на посту президента и премьер-министра России.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве назвал Причерноморье "исконно русской территорией", а также заявил, что решение большевицкого лидера Владимира Ленина о создании Советского Союза было "несколько странноватым".