В Иране арестовали человека, опубликовавшего видео попадания ракеты в украинский боинг, – СМИ
Человек, разместивший в Интернете видео о ракетном ударе по украинскому авиалайнеру в Иране, арестован Корпусом стражей Исламской революции.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство Fars.
Издание сообщает, что результаты расследования будут представлены общественности.
Дополнительных подробностей не предоставили.
Первое видео о ракетном ударе было опубликовано в ночь на 9 января.
Как ранее писал Фокус:
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Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- Следователи будут выяснять, действительно ли сбитие украинского самолета в Иране было непреднамеренным и ошибочным. Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.