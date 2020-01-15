650 тысяч долларов за куранты: Джонсон хочет, чтобы конец Brexit ознаменовал бой Биг-Бена
Премьер-министр Борис Джонсон хочет, чтобы выход Великобритании из Евросоюза ознаменовал бой известного во всем мире Биг-Бена. Об этом сообщает Washington Post.
Проблема заключается в том, что Вестминстерский дворец и его часовая башня Биг-Бен находятся на реконструкции с 2017 года. Для того, чтобы прозвучали куранты придется потратить 650 тыс. долларов из бюджета страны, которая уже потеряла 170 млрд долларов убытков от выхода из ЕС.
Несмотря на это, премьер и члены парламента, поддерживающие Brexit, настроены отпраздновать завершение Brexit. Они потребовали, чтобы Биг-Бен прозвенел в тот момент, когда Великобритания официально выйдет из Евросоюза. Это произойдет 31 января 2020 года.
"Как всем известно, Биг-Бен ремонтируется. Похоже, они (рабочие, – ред.) демонтировали язык колокола, поэтому его нужно вернуть обратно, чтобы Биг-Бен зазвенел в ночь Brexit", – заявил Борис Джонсон.
Также он добавил, что на все работы понадобится 650 тыс. долларов и "мы посмотрим, сможет ли общественно профинансировать все это".
Ранее в британских СМИ сообщалось, что Биг-Бен вряд ли будет звонить в день выхода из ЕС, учитывая финансовые ограничения и коротки сроки на подготовку часовой башни.
"Мы разрабатываем план, чтобы люди смогли услышать бой Биг-Бена", – подытожил Джонсон.
Крупную сумму расходов британские власти объяснили также необходимостью установить временный пол в башне и приостановкой реставрационных работы на несколько недель.
Как ранее сообщал Фокус:
- Европейский совет утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.
- Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза 31 января. Закон был принят 330 голосами против 231.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал чиновникам отказаться от термина "Brexit" после того, как страна покинет Европейский союз.