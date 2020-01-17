Экспертиз по делу Маркива не было. Суд опирается на свидетельства одного человека, – Денисова

Никаких экспертиз по делу нацгвардейца Виталия Маркива следствие так и не провело.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Таким образом, все дело по убийству итальянского журналиста, к которому якобы причастен Маркив, строится на показаниях одного свидетеля.

Сам Маркив в разговоре с Денисовой говорил, что седбные заседания в Италии проходили в "глубоко антиукраинской атмосфере".

Омбудсмен также заявила, что вчерашнее постановление Рады об обращении к президенту и парламенту Италии по нарушению презумпции невиновности было абсолютно верным.

Кроме того, Денисова подчеркивает, что дело Маркива – политическое. Свидетельство этому – признание итальянским судом Нацгвардии как веременного формирования, действия которого незаконны.

Это решение суда будет в дальнейшем использовать Россия, отмечает уполномоченная по правам человека.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июля 2019 года нацгвардейца Виталия Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии. Он обвинен в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил послу Италии в Украине Давиде Ла Чечилии, что суровый приговор, вынесенный итальянским судом, наносит ущерб отношениям двух стран.

Во время встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский предложил создать общую следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Рокелли.

11 сентября в МВД сообщили, что их позиция по делу Маркива не изменилась: все обвинения – абсурдны, и пообещали помочь с обжалованием приговора.

В конце октября украинский следователь обратился в прокуратуру Италии с просьбой предоставить Украине статус наблюдателя в расследовании по делу Виталия Маркива.