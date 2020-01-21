В Калифорнии отец спас трехлетнего сына от нападения пумы, бросив в нее рюкзак

В калифорнийском национальном парке трехлетний мальчик подвергся нападению пумы, или как ее еще называют, горного льва. Ребенок выжил, пуму – усыпили. Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел на туристическом маршруте, который проходит неподалеку от ранчо Уайтинг в Оранж-каунти. Ребенок шел первым, за ним следовали еще пятеро членов его семьи, когда на мальчика внезапно кинулась пума.

Она схватила его шею и попыталась оттащить с тропы. Отец ребенка не растерялся и бросил в нее рюкзак. Животное отпустило ребенка, схватило рюкзак и взобралось на дерево.

На место прибыли полиция и медики. Мальчика отправили в больницу, его состояние оценивают, как удовлетворительное: у него травма шеи.

Пуму пришлось усыпить после разрешения Департамента дикой природы.

Это семнадцатое нападение пумы на человека с 1986 года. Трое из тех, кого атаковал горный лев – погибли. И все эти нападения случились в районе ранчо Уайтинг.

Как ранее писал Фокус:

В зоопарке американского штата Аризона ягуар напал на посетительницу, когда она пыталась сделать селфи. Женщина вплотную приблизилась к вольеру хищника, несмотря на запрет пересекать специальный барьер. Хищник напал на нее через ограждение.