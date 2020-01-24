Второй день суда над Трампом в Сенате: Адам Шифф пошутил над Путиным

В Сенате США продолжается судебный процесс по импичменту президента Дональда Трампа, передает This Week ABC.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей, демократ Адам Шифф в своем выступлении раскритиковал Трампа за то, что он выдвигал необоснованные заявления, что Украина, а не Россия, вмешалась в выборы в США 2016 года.

Он процитировал комментарий президента России Владимира Путина, чтобы подчеркнуть опасность претензий Трампа: "Слава Богу, что никто больше не обвиняет нас во вмешательстве в выборы в США. Теперь они обвиняют Украину".

Далее Шифф пошутил: "Надо отдать должное Дональду Трампу: он сделал религиозного человека из Владимира Путина. Но я не думаю, что мы действительно хотим, чтобы наш противник Владимир Путин благодарил Бога за президента".

Представитель демократов представил 10 пунктов, которые, по его словам, доказывают, что Трамп действовал в своих собственных интересах, когда он интересовался тем, как Украина расследует дело Джо Байдена.

"Нет никаких доказательств того, что Трамп вообще заботился об антикоррупционных усилиях. Действия Трампа ясно показали, что его не интересует коррупция в Украине, поскольку это может принести пользу его собственным перспективам переизбрания", – сказал Шифф.

Сенаторы-республиканцы после выступлений демократов продолжили жаловаться на отсутствие "новой" информации.

"Мы видели это раньше. Я думаю, что они считают, что, переупаковав и перепродав, мы найдем что-то другое. И я этого не видел ", – сказал сенатор-республиканец из Индианы Майк Браун.

Его поддержал Джон Баррассо, сенатор-республиканец из Вайоминга.

"Это похоже на День Сурка в Сенате. Это то же самое, день за днем, день за днем", – сказал он.

Другие сенаторы-республиканцы также не согласились с доводами демократов, что администрация Трампа ставит свою политическую карьеру над национальной политикой.

В конце слушаний Адам Шифф выступил с эмоциональным заявлением, заключив, что Трамп должен быть отстранен.

"Если правда не имеет значения, мы потерялись. Если право не имеет значения, мы потеряны. Дональд Трамп вел себя ненадлежащим образом, но его не хотят отстранять от должности. Если вы признаете его виновным, он должен быть отстранен", – сказал Шифф.

Как ранее сообщал Фокус:

10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.

19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа.

15 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.

16 января Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа.