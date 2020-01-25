Помогла традиционная медицина. В Пекине вылечили двух человек от коронавирусной пневмонии

В Пекине выписали из больницы двух пациентов, которые перенесли пневмонию, вызванную коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба пекинской муниципальной комиссии здравоохранения.

Пациенты выписаны из больницы 25 января после консультации с экспертной группой из Пекина.

Лечение проходило с помощью симптоматической терапии и традиционной китайской медицины.

Короновирус обнаружили после того, как 8 января вернулись из провинции Хубэй. У пациентов были повышенная температура, головная боль, кашель и усталость.

Deutsche Welle сообщает, что власти Китая в связи со вспышкой вируса ввели уиленные меры безопасности для поездов, самолетов и автобусов по всей стране.

В общественном транспорте установлены измерительные станции для проверки. Пассажиров при подозрении на инфекцию отправляют в медицинские учреждения.

В провинции Хубэй изолированы 5 городов. По сообщению местных властей, в этих городах приостановлена работа общественного транспорта, закрыт доступ к автомагистралям.

В общей сложности, фактически находятся под карантином уже 18 городов с совокупным населением 56 млн человек.

Global Times сообщает, что 26 провинций Китая объявили чрезвычайную ситуацию 1-го уровня – наивысший уровень – что позволяет им вводить меры, включая карантин.

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