"Как долго Украина сможет противостоять России?". Трамп спрашивал совета у Парнаса и Фрумана

Президент США Дональд Трамп интересовался на встрече с Львом Парнасом и Игорем Фруманом, как долго Украина сможет противостоять России. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на видео со встречи.

Так, по данным СМИ, встреча состоялась в 2018 году, на ней присутствовали доноры Республиканской партии и предвыборной кампании Трампа.

"Как долго они продержатся в борьбе против России?", – спросил Трамп перед тем как обсудить предстоящее увольнение тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович.

Видеозапись велась во время ужина в отеле Trump в Вашингтоне. Она противоречит заявлениям Трампа о том, что он лично никогда не встречался с Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которым были предъявлены обвинения в США.

На записи слышен голос, который вероятно, принадлежит Парнасу:

"Самая большая проблема там (в Украине, – ред.), я думаю это то, с чего нам нужно начать, мы должны избавиться от посла. Она в основном, ходит и говорит всем: Подожди, его (Трампа, – ред.) привлекут к ответственности. Просто подожди".

"Избавься от нее! Вытащи ее завтра. Мне все равно. Вытащи ее завтра. Убери ее. Ок? Сделай это", – отвечает Трамп на видеозаписи.

Вопрос Украины на обеде также затрагивался в контексте энергетического рынка, когда мужчина, чей голос похожий на Парнаса говорил о том, что участвовал в покупке украинской энергетической компании.

Кроме этого, Трамп выразил свои сомнения по поводу участия США в корейской войне.

"Как мы вообще оказались вовлечены в Южную Корею, расскажите мне об этом. Как мы оказались в корейской войне", – спросил Трамп.

Под конец обеда собеседник Трампа, похожий на Льва Парнаса, провел параллель между президентом США и мессией, а также вручил ему подарок от "главного раввина в Украине" и раввинов Израиля.

"Все евреи Украины молятся за вас", – добавляет голос на видео, похожий на Фрумана.

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