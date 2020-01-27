Коронавирус: ВОЗ проведет совещание в Пекине, премьер КНР приехал в Ухань

В понедельник глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус проведет специальную встречу с официальными лицами в Пекине, чтобы обсудить, как локализовать коронавирус, из-за которого погибли 80 человек.

Об этом Гебреисус написал в Twitter.

"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующими в реагировании на вспышку коронавируса. Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки", – написал он.

Город Ухань посетил премьер-министр Китая Ли Кэцян в понедельник утром, сообщает The Guardian.

Он сказал персоналу больницы Ухань: "Я здесь, чтобы подбодрить вас".

Его визит произошел из-за опасения, что больницы в городе сильно перегружены, у них кончаются койки, наборы для тестирования и основное оборудование. В ответ на кризис с больницами, в настоящее время строятся две больницы, чтобы справиться с ожидаемым увеличением числа случаев коронавируса.

Мэр Уханя сказал, что 5 миллионов жителей покинули город до того, как он был закрыт.

Напомним, за прошедшие сутки в Китае от коронавируса скончались 24 человека, а общее количество умерших достигло 80.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса ускоряется, а ситуация в стране тяжелая. По последним данным, в КНР госпитализированы 1372 человека, скончался 41. В то же время 39 человек успешно вылечились и выписаны из больниц.

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

26 января в "Борисполе" начали измерять температуру пассажиров из Китая. Пассажиров самолета будут встречать специалисты санитарно-карантинного подразделения МОЗ.