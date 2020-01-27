Построили за 16 часов. В Ухани возвели первое крыло больницы для борьбы с коронавирусом

В понедельник, 27 января, в Ухани было завершено строительство одного крыла специальной больницы для лечения коронавируса. Об этом сообщает People's Daily.

Так, первое крыло специализированной больницы для борьбы с коронавирусом было построено всего за 16 часов. Ожидается, что полностью построенная больница будет передана в распоряжение военным 2 февраля и введена в эксплуатацию.

На данный момент от коронавируса умер 81 человек, а на территории Китая число заразившихся превысило 2700 человек. Также в южной провинции Хайнань сообщили о первой смерти от вируса. Около 95% погибших и более 50% инфицированных приходятся на провинцию Хубэй, чьей столицей является Ухань.

Ухань сегодня посетил премьер-министр Китая Ли Кэцян. Он встретился с медперсоналом, посетил один из супермаркетов и стройку новой больницы в городе.

Техника на стройке больницы в Ухани. Фото: Синьхуа

В свою очередь, мэр Ухани Чжоу Сяньван признал, что власти слишком медленно сообщали информацию о вирусе. В своем выступлении по государственному телевидению, мэр Ухани заявил: "У нас не было достаточно времени, и мы не использовали много полезной инфорации".

Из-за вспышки коронавируса в Китае были продлены новогодние выходные до 2 февраля, а в Шанхае до 9 февраля.

Кроме этого, муниципалитет города Чунцин, который является крупнейшим в Китае, запретил междугородние автобусные перевозки. В городе проживает почти 30 млн человек. Также жителям провинции Хубэй была запрещен въезд в Гонконг.

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