"Ухань, не сдавайся". Жители закрытого города скандируют слова поддержки из окон и балконов
Жители китайского города Ухань, который оказался в центре вспышки коронавируса, поют на балконах и крышах, чтобы поддержать друг друга во время карантина. Об этом сообщает The Daily Star.
Так, в сети появилось трогательное видео из Ухани, где жители одного из районов города, вышли вечером на балконы, крыши, а также выглядывали в окна, чтобы вместе проскандировать поднимающие дух лозунги.
На записи слышно, как люди кричат слово "Wuhan, jiayou", где "Jiayou" в буквальном смысле переводится, как "подкинь масла" – это китайская фраза, которая по смыслу схожа с выражениями "двигайся вперед" или "не сдавайся". Фраза обычно используется китайцами, чтобы подчеркнуть настойчивость и решительность. Выражение "Jiayou" широко использовалось во время Олимпийских игр.
На фоне вспышки коронавируса, вышеупомянутая фраза использовалась жителями города, чтобы поддержать друг друга в нелегкое время, призывая к борьбе.
Еще на прошлой неделе правительство заблокировало Ухань и другие города в центральной провинции Хубэй, фактически в ловушке оказались более 50 млн человек, включая тысячи иностранцев.
Как ранее сообщал Фокус:
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- В Китае за прошедшие сутки (27 января) количество летальных случаев от китайского коронавируса увеличилось до 106 человек. Число заболевших достигло 4 515.
- Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.
- Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.
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