Китай потребовал извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе

Китай потребовал извинений от датской газеты Jyllands-Posten за публикацию карикатуры о коронавирусе. Об этом сообщает DW.

Художник Нильс Бо Бойсен изобразил государственный флаг КНР, на котором пять желтых звезд заменены на стилизованные изображения вируса 2019-nCoV. Рисунок сопровождается надписью: "Карикатуристы о Китае: "фантастично" или "элегантно".

Карикатура на коронавирус, опубликованная изданием Jyllands-Posten

Посольство КНР в Копенгагене назвало рисунок неприемлемым, заявив, что он является оскорблением китайского народа.

Китайские дипломаты выступили с заявлением, указав, что "в то время, как в Китае борются с редкой и чрезвычайной ситуацией, а международное сообщество выказывает поддержку стране, карикатура оскорбляет Китай и вместе с ним чувства народов страны".

Главный редактор Jyllands-Posten Якоб Нюбро заявил, что извиняться газета не станет, так как у сотрудников издания "и в мыслях не было" намерения высмеять ситуацию в Китае. Он также сослался на разный менталитет двух стран.

"У нас не было намерения унизить или высмеять кого-либо, и мы не считаем, что рисунок это делает. Насколько я могу понять, у нас разные формы культурного восприятия", – сказал он.

Как ранее писал Фокус:

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