В Чехии программисты бесплатно сделали сайт, на который чиновники хотели потратить 16 млн евро
В Чехии группа программистов бесплатно сделала и передала правительству государственный сервис, заказ на который получила другая фирма. Разработчики сделали это в знак протеста против "расточительности" министерства транспорта, – сообщил TJ.
История началась с тендера на создание сервиса по продаже разрешений на проезд по платным автомагистралям. Госзаказ на 16 млн евро включал в себя разработку интернет-магазина и двух приложений для iOS и Android. Четырехлетний контракт на разработку и поддержку сайта заключили с подрядчиком без открытого конкурса.
Владелец компании Actum Digital Томаш Вондрачек назвал тендер "абсурдным" и добавил, что при желании эту работу можно сделать "за пару дней".
Он предложил местным программистам объединиться и провести хакатон, чтобы создать аналог сервиса из госзаказа. Работу планировали сделать за одни выходные в офисе Actum Digital, а потом просто передать правительству в качестве подарка и примера того, как тратятся налоги граждан.
Хакатон – это форум, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения за короткое время сообща решают какую-либо проблему.
На призывы в соцсетях откликнулись около 300 программистов. В пятницу, 24 января, на хакатон собралось 60 человек, которые приступили к работе. К вечеру воскресенья они сделали платформу fairznamka.cz, соответствующую большинству требований к сервису за 16 млн евро.
Во время хакатона на работу программистов приезжал посмотреть премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
В понедельник, 27 января, сайт заработал в тестовом режиме. За первые сутки его посетили 175 тысяч человек.
Правительство Чехии предлагало оплатить эту работу, но потом приняло сайт в подарок, как и задумывалось перед хакатоном. Премьер-министр сказал, что министерство транспорта проведет открытый конкурс на поиск компании, которая внедрит и запустит систему к 1 декабря 2020 года. Ожидается, что сумма контракта будет в разы меньше. Вондрачек оценил дальнейшую работу примерно в 4 млн евро и отметил, что его компания не будет участвовать в конкурсе.
Из-за этой истории министра транспорта отправили в отставку. Представители подрядчика, выигравшего конкурс, заявили, что готовы разорвать контракт без требования компенсации.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине появился государственный онлайн-сервис проверки квитанций оплаты госуслуг check.gov.ua.
- Кабинет министров планирует в скором времени запустить электронные акцизные марки, которые не требуют дополнительных затрат для бизнеса и государства.
- Правительство считает возможным отменить 43 статистических формы (всего их 110), которые заполняют украинские предприятия.