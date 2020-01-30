Эпидемия коронавируса обойдется без ЧС. ВОЗ ограничилась рекомендациями по борьбе с болезнью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с официальным заявлением, в котором призвала страны мира готовиться к противодействию новому виду коронавируса.

В заявлении выражается обеспокоенность организации, что многие страны мира остаются неподготовленными к вспышке болезни. ВОЗ призывает лидеров всех стран немедленно принять необходимые меры, чтобы обеспечить возможность противодействия коронавирусу на местах.

В частности, ВОЗ просит страны открыто и быстро обмениваться важной информацией о коронавирусе.

Также все страны, включительно с теми, в которых вирус еще не обнаружен, должны выделить необходимые ресурсы для обнаружения, предотвращения, информирования и реагирования на коронавирус, а также сделать все возможное для спасения больных.

Кроме того, организация призывает все частные и государственные научно-исследовательские учреждения разных стран ускорить скоординированную разработку вакцин против коронавируса, его диагностику и терапию.

В ВОЗ подчеркнули, что неограниченный обмен образцами коронавируса имеет важное значение для исследования болезни и борьбы с ней. Результаты исследований и научные публикации, имеющие отношение к вспышке болезни, должны быть открыты и предоставлены ВОЗ.

Также в организации призывают всех поддержать ВОЗ и позволить ей взять на себя главную роль в реагировании на коронавирус, в частности, путем полного и устойчивого финансирования мероприятий по подготовке к реагированию на распространение болезни.

В заявлении говорится, что все доноры, включая правительства, Всемирный банк, региональные банки развития и другие должны, прежде всего, оказывать финансовую поддержку странам с низким уровнем ресурсов и доходов, чтобы они тоже могли успешно противодействовать вирусу.

Наконец, ВОЗ призывает национальные и международные сообщества к доверию и взаимному информированию, что будет иметь решающее значение в борьбе со вспышкой болезни.

Отметим, директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус вчера анонсировал экстренное заседание организации из-за эпидемии коронавируса, на котором должно было решаться, объявлять ли чрезвычайное положение из-за вспышки заболевания.

"Я решил завтра созвать Чрезвычайный комитет по Международным медико-санитарным правилам из-за нового коронавируса (2019-nCoV), чтобы установить, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение", – написал Гебреисус в Twitter.

Судя по новому заявлению, чрезвычайный комитет ВОЗ считает, что ситуация не настолько критична, чтобы объявлять чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию международного масштаба.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен в том, что Китай сможет сдержать опасную вспышку коронавируса.