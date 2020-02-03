"Все тряслось". В аэропорту Мадрида экстренно сел самолет со сломанным двигателем
В аэропорту Мадрида успешно приземлился самолет авиакомпании Air Canada, у которого при взлете сломалось шасси и его части попали в двигатель.
Об этом сообщает El Mundo.
Рейс AC837 вылетел с аэродрома Мадрида в направлении Торонто в 14:33 по местному времени. Через полчаса его пилот сообщил, что самолет должен вернуться из-за "технических проблем". Его предупреждение привело к быстрому развертыванию сотрудников службы безопасности и спасателей. На борту находилось 128 человек.
Авиакомпания подтвердила, что после взлета у самолета возникла проблема с двигателем, в то время как одна из десяти шин этой модели была сломана. Причиной стала сломанная при взлете часть шасси. Экстренное объявление было сделано, чтобы получить приоритет при посадке.
Прежде чем снова вернуться в аэропорт, самолет более четырех часов летал по кругу, сжигая топливо.
Экстренная посадка самолета была успешной, хотя, по свидетельствам некоторых пассажиров, "все шаталось".
В воздухе лайнер сопровождал истребитель F/A-18.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Генштаб иранских вооруженных сил Ирана объявил утром 11 января, что самолет был сбит в результате "человеческой ошибки".