Американец 15 лет вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа и сорвал куш
Житель американского города Ньюберри, штат Южная Каролина, на протяжении 15 лет играл в лотерею с одинаковой комбинацией чисел и сорвал джекпот.
Об этом сообщает UPI.
По его словам, цифры, которые он выбрал для розыгрыша Palmetto Cash были такими же, как и в течение многих лет – 3-11-19-27-35.
По его словам, комбинация состоит из дней рождения членов семей и счастливых чисел в его жизни.
Лотерейный билет принес ему выигрыш в 100 тысяч долларов.
Он намерен и дальше играть в лотерею с той же комбинацией чисел.
"Я так долго использовал эту последовательность чисел, что не собираюсь останавливаться", – подчеркнул он.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2002 году 19-летний Мики Кэрол купил лотерейный билет для своей беременной жены и выиграл 9,7 миллиона фунтов стерлингов, потратил все деньги и пошел работать в шахту. По его словам, теперь он чувствует себя более счастливым.
- В штате США Пенсильвания местный житель выиграл почти 457 млн долларов в лотерею Powerball.
- Жительница канадской провинции Новая Шотландия, выигравшая в лотерею около четырех миллионов долларов, утверждает, что выигрышная комбинация чисел ей приснилась в 1989 году.
- В городе Хинкли (Великобритания) победитель лотереи потратил выигрыш на проституток и автомобиль, после чего убил двух сыновей, пытался убить жену и совершил суицид.