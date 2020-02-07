Американец 15 лет вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа и сорвал куш

Житель американского города Ньюберри, штат Южная Каролина, на протяжении 15 лет играл в лотерею с одинаковой комбинацией чисел и сорвал джекпот.

Об этом сообщает UPI.

По его словам, цифры, которые он выбрал для розыгрыша Palmetto Cash были такими же, как и в течение многих лет – 3-11-19-27-35.

По его словам, комбинация состоит из дней рождения членов семей и счастливых чисел в его жизни.

Лотерейный билет принес ему выигрыш в 100 тысяч долларов.

Он намерен и дальше играть в лотерею с той же комбинацией чисел.

"Я так долго использовал эту последовательность чисел, что не собираюсь останавливаться", – подчеркнул он.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2002 году 19-летний Мики Кэрол купил лотерейный билет для своей беременной жены и выиграл 9,7 миллиона фунтов стерлингов, потратил все деньги и пошел работать в шахту. По его словам, теперь он чувствует себя более счастливым.

В штате США Пенсильвания местный житель выиграл почти 457 млн долларов в лотерею Powerball.

Жительница канадской провинции Новая Шотландия, выигравшая в лотерею около четырех миллионов долларов, утверждает, что выигрышная комбинация чисел ей приснилась в 1989 году.