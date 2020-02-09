МИД подтвердил первый случай заражения украинца коронавирусом

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, который был закрыт на карантин. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает Громадське.

В ведомстве также добавили, что личность заразившегося гражданина Украины уже установлена, его доставили в больницу.

"Есть один инфицированный гражданин Украины, который находился на круизном лайнере у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное", – сообщила Зеленко.

Она также отметила, что с "госпитализированным поддерживается связь", а ситуация находится на контроле главы МИД и посольства Украины в Японии.

Стоит подчеркнуть, что сегодня Япония, которая отправила круизный лайнер на карантин, сообщила, что были подтверждены шесть новых случаев заражения на корабле. Среди заболевших оказались четверо граждан Филиппин, один из США и еще один из Украины.

Речь идет о лайнере Diamond Princess, который Япония отправила на карантин вместе с почти 4 тыс. пассажиров на борту. Такое решение было принято после того, как у 80-летнего гражданина Китая на борту был обнаружен коронавирус.

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