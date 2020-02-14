Пранкеры добрались до Сандерса: кандидата в президенты разыграли от имени Греты Тунберг и ее отца
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, позвонив ему от имени Греты Тунберг и ее отца.
Соответствующую запись пранкеры опубликовали на своем канале в YouTube.
В ходе разговора Сандерс пожаловался "Грете", что президент Дональд Трамп не признает проблему изменения климата.
"Ты делаешь невероятную работу и даешь мне хоть какую-то надежду. Но позволь мне сказать очень грустную вещь, которая происходит сейчас. У нас сейчас президент, который не только не признает проблему изменения климата, но вообще поощряет добычу природного топлива, что очень плохая штука", – сказал политик.
Пранкер, представившийся отцом Греты, попросил Сандерса дать совет, как надо поступить, если Грета получит "приглашение в Россию". Американский политик предостерег, что в таком случае ее могут использовать, а также призвал повлиять на российские власти, чтобы они изменили свою энергетическую политику.
"Я думаю, что тебе не нужно делать – это чтобы твой приезд туда был использован. Я думаю, перед тем, как ты туда поедешь, ты должна все изучить и сделать заявление: ты едешь в Россию! Россия – одна из важнейших экономик мира, и это обязательно, чтобы их правительство знало об изменении климата и поручилось бы тебе сделать все, что оно может, чтобы поменять их энергетическую систему и работать с другими странами", – сказал Сандерс.
При этом он раскритиковал Москву за плохую политику в сфере изменения климата, так как она "зарабатывает много денег" на продаже нефти.
Как ранее сообщал Фокус:
- В прошлом году пранкеры Лексус и Вован предложили Гуайдо заблокировать швейцарские счета Мадуро.
- Виталий Кличко заявил, что без Лексуса и Вована жизнь была бы скучнее.