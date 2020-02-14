В Пакистане жениха выгнали с собственной свадьбы после появления его другой жены

В Пакистане разъяренные родственники невесты выгнали со свадьбы жениха после того, как на бракосочетание явилась другая супруга мужчины. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел на юге страны, в городе Карачи, где местный житель Асиф Рафик Сиддики намеревался отыграть свадьбу, но его планы сорвала внезапно появившаяся на мероприятии первая супруга. Женщина сообщила невесте и ее родственникам, что Сиддики уже женат на двух женщинах и собирается вступить в третий по счету брак.

Стоит подчеркнуть, что многоженство разрешено в Пакистане законом, но мужчина обязан получить согласие на брак у своих предыдущих жен, прежде чем снова жениться.

Но Сиддики не поставил никого в известность, поэтому о предыдущих женах невеста узнала уже на церемонии бракосочетания.

"Он мой муж, и он отец этого ребенка. Он сказал мне, что едет Хайдарабад на три дня", – заявила первая супруга Сиддики, которая пришла с маленьким сыном.

Она также рассказала, что вышла замуж за Сиддики в 2016 году, после того как встретилась с ним в местном университете, где работает многоженец. После этого, в 2018 году женщина узнала, что ее супруг тайно женился на женщине по имени Зехра Ашраф, которая работает преподавателем в другом городском университете. Именно она и сообщила первой супруге Сиддики, что он собирается жениться в третий раз.

Узнав всю правду родственники невесты набросились на жениха, которого изрядно побили. Прибывшая на место полиция была вынуждена спрятать Сиддики в полицейском участке, но родственники невесты последовали за ним.

Когда жених попытался покинуть участок, родственники снова набросились на него и загнали под автобус.

По словам начальника городской полиции, официальной жалобы пока не поступало.

"Это семейный вопрос, и заявители должны обратиться в суд по семейным делам, чтобы решить проблему", – заявил правоохранитель.

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