Суд Нью-Йорка рассмотрит иск о сговоре люксовых производителей товаров потребления

В федеральный суд Нью-Йорка был подан иск от лица трех кандидатов на должности продавцов в магазинах люксовых ритейлеров. Ответчики, среди которых Louis Vuitton, Gucci и Saks, обвиняются в сговоре и нарушении антимонопольного законодательства США

Об этом сообщил Bloomberg.

Поводом для иска стал ответ сотрудника отдела кадров Louis Vuitton одному из истцов, который пытался стать менеджером по продажам в компании. В электронном письме кадровик заявил, что соискателю отказано в должности из-за наличия соглашения между люксовыми производителями. "К сожалению, у нас есть соглашение с Saks о том, что мы не можем принимать на работу их бывших сотрудников и должны выждать шесть месяцев, прежде чем сделать это, – написал он.

Истцы считают, что такая договоренность нарушает антимонопольное законодательство США.

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