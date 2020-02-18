Реанимация не помогла. Подтверждена смерть одного из главных врачей Уханя от коронавируса

В Ухане от коронавируса умер главный врач больницы Учан Лю Чжимин. Об этом сообщает The Guardian.

"Лю Чжимин, директор больницы Учан, скончался в 10:30 утра после не удачной реанимации", – заявили на Центральном телевидении Китая.

Также официально подтвердилась смерть экс-директора городской больницы в Эчжоу в провинции Хубэй. Его смерть подтвердили в медицинском учреждении.

В это же время, местные СМИ сообщают, что в восьми районах Ухане будут открыты 10 карантинных центров, предоставляя дополнительно 11 400 коек для инфицированных с легкими симптомами.

Также все общины и деревни будут находиться под круглосуточным "закрытым" контролем, что фактически означает полную блокировку.

Кроме этого, с сегодняшнего дня любой, кто покупает лекарства от кашля в аптеках или через интернет, будет обязан предъявить свою идентификационную карту.

Меры по надзору за население были усилены после того, как в Ухане сменили высшее партийное руководство. Новый глава Уханьской коммунистической партии Ван Чжунлинь издал новый указ.

Согласно документу, к инфицированным, которые не сообщали властям о своей болезни или отказывались идти в карантин, подвергнутся "принудительным мерам". Наказание грозит всем, кто утаивал или фабриковал информацию о распространении коронавируса.

Жители Уханя жалуются на то, что такие драконовские меры нарушают их права.

"На вообще не разрешают выходить на улицу, мы лишены своих самых основных прав. Охранники похожи на тюремных надзирателей, злоупотребляющих своей властью. Нам гарантированы личные свободы в соответствии с конституцией!", – пишут горожане в соцсетях.

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