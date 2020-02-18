На борту Diamond Princess заразились коронавирусом еще 88 человек, у 65 из них нет симптомов

На круизном лайнере Diamond Princess в Японии зафиксировали еще 88 случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных на судне возросло до 542.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Японии.

Отмечается, что у 65 человек из 88 инфицированных нет ни повышенной температуры, ни кашля. Таким образом, как уточняет Forbes, болезнь протекает бессимптомно. Издание также напоминает, что инкубационный период коронавируса составляет не менее 14 дней, а это означает, что больные могут передать его, не зная, что заражены.

В дальнейшем всех вновь выявленных больных доставят в медицинские учреждения Японии с инфекционными отделениями. Карантин на лайнере продолжается.

Кроме того, среди недавно инфицированных на лайнере оказался российский турист. Об этом сообщается в Facebook посольства России в Японии.

Инфицированным оказался супруг россиянки, у которой также были выявлены симптомы коронавируса в понедельник, 17 февраля.

"В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни – без симптомов, чувствует себя нормально", – говорится в сообщении.

Уточняется, что его жена госпитализирована в одну из больниц Канагава с учетом высокого риска инфицирования.

Стоит также отметить, что результат анализа на коронавирус оказался положительным у 14 из 328 американцев, уже эвакуированных с лайнера Diamond Princess и возвращенных в США.

После их возвращения число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в США достигло 29 – то есть выросло более чем в два раза.

При этом, около 500 пассажиров лайнера Diamond Princess покинут его уже в среду, сообщает Интерфакс.

"Число пассажиров, которые уезжают в среду, пока не установлено точно, в основном из-за того, что пассажирам нужно самим решать, когда они уезжают. Но будет около 500 человек", – говорится в сообщении.

Как ранее писал Фокус:

Первыми 10 заразившимися на борту круизного лайнера были три японца, один турист из Гонконга, два австралийца, один американец и один член экипажа из Филиппин. Ни у одного из них не было серьезных симптомов.

На круизном лайнере Diamond Princess заразился коронавирусом второй украинец. Все они члены экипажа, оба сейчас в госпитале и чувствуют себя хорошо.

США, Канада, Южная Корея, Италия и Австралия начали эвакуировать своих граждан с борта круизного лайнера Diamond Princess, который стоит в Йокогаме из-за коронавируса. Украина пока не намерена эвакуировать своих граждан с Diamond Princess, заявили в консульском отделе посольства Украины в Японии.